Прокуратура об убийстве в Баку

В прокуратуру Бинагадинского района накануне в 10 часов поступила информация о том, что на территории поселка Бинагади найдено тело 53-летнего Халига Багирова с многочисленными ножевыми ранениями, сообщили haqqin.az в прокуратуре района.

Сотрудники прокуратуры при участии судебно-медицинского эксперта осмотрели место происшествия и тело убитого. Также были проведены другие необходимые следственные мероприятия.

По факту в прокуратуре Бинагадинского района было возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК Азербайджана.

Было установлено, что Халига Багирова на почве личного конфликта убил его зять 22-летний Айхан Гусейналиев. Он был задержан и привлечен к следствию.

В настоящее время продолжаются необходимые следственные мероприятия по делу.