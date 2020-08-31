В Татарстане разгромили армянский ресторан после ошибочной подачи свинины

Согласно источнику, банда ворвалась в кафе, уложила на пол работников и начала стрельбу из травматического оружия. Затем напавшие разгромили оборудование ресторана.

Группа лиц совершила нападение со стрельбой на пункт быстрого питания "Шаурма" в Набережных Челнах (Татарстан, Россия), в результате которого пострадал повар-армянин, сообщается на сайте kazanfirst.ru.

Момент инцидента попал на видео. Один из мужчин, сидящий в автомобиле, рассказывает за кадром, что инцидент произошел после того, как повар вместо курятины, подал кебаб из свинины.

По его словам, посетитель якобы не простил повару подобной "подмены" и позже приехал с подмогой на "разборку". В ходе инцидента, как утверждает мужчина, повару-армянину топором отрубили пальцы. Однако в Союзе армян России эту информацию опровергли.

В САР отметили, что находятся на связи с соответствующими ведомствами как в Татарстане, так и в Москве.

По данным российских источников, возбуждено дело по статье "Хулиганство". Задержано несколько человек. Отдел полиции "Комсомольский" УМВД России по Набережным Челнам объявил других участников инцидента в розыск. В частности, разыскиваются 26-летний Галин Георгий Константинович, 30-летний Терентьев Данил Вячеславович, 23-летний Мустафин Рамиль Рашитович и 26-летний Ушаков Максим Алексеевич.