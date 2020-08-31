Представители Минздрава на совещании ВОЗ по возобновлению учебы

Европейское региональное бюро Всемирной Организации Здравоохранения провело виртуальное совещание с участием министров и представителей министерств здравоохранения стран европейского региона ВОЗ на тему организации безопасного и эффективного учебного процесса в школах в условиях пандемии COVID-19. Во время проходившей в онлайн режиме встречи состоялся обмен опытом, были озвучены различные мнения и идеи, а также было обсуждено множество вопросов касательно основной темы мероприятия.

Представители Министерства здравоохранения приняли участие в виртуальном совещании на высшем уровне по вопросам организации учебного процесса в школах в период пандемии COVID-19.

В ходе проведённого по инициативе Министра здравоохранения Италии Роберто Сперанца онлайн-совещания представители нескольких государств-участниц поделились с собравшимися своим опытом по данному вопросу. Эксперты Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), Организации ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), штаб-квартиры ВОЗ и сотрудничающих центров ВОЗ поделились своими знаниями и выступили в качестве координаторов дискуссий.

Представляющая Азербайджанскую Республику руководитель отдела Центра Общественного Здравоохранения и Реформ Минздрава Сабина Бабазаде в своем выступлении отметила, что результаты проведённых во время онлайн-встречи обсуждений будут отражены в отчёте, который будет подготовлен Европейским региональным бюро ВОЗ. Этот отчёт станет справочным документом и источником практических советов для национальных учреждений образования и здравоохранения в контексте планирования и организации безопасного и эффективного образовательного процесса в период пандемии COVID-19.

Таким образом, в ближайшие дни со стороны Министерств здравоохранения и образования будут определены, а затем обнародованы основные принципы работы школ и образовательных учреждений с дополнительными правилами безопасности в полном соответствии всем санитарно-эпидемиологическим требованиям. Кроме того, будут даны ответы на волнующие педагогов, родителей и учащихся самые актуальные вопросы:

• Какие меры планируется предпринять для защиты детей от COVID-19?

• Будет ли проводиться обязательная вакцинация от гриппа?

• Как будут регулироваться школьные звонки и перерывы?

• Как в школах будут оборудованы столовые, медицинские кабинеты и раздевалки?

• Как будут организованы занятия по физическому воспитанию?

• Как будет организована деятельность групп продлённого дня?

• Как будут организованы школьные клубы и секции?

• Как будут проводиться родительские собрания?

• Будет ли организовано использование предметов личной гигиены?

• Какие меры будут предприняты при заражении ученика вирусом COVID-19?

• В каких случаях будет применено закрытие класса или школы?

• Будут ли проводиться тесты на COVID-19 среди преподавателей?

Поддержка эффективного учебного процесса в школах в условиях пандемии имеет решающее значение для обеспечения здоровья и благополучия детей. Однако это также является серьёзным вызовом для систем образования и здравоохранения с точки зрения незамедлительной выработки и применения соответствующих мер. Сейчас перед рядом стран наряду с задачей предотвращения широкого распространения коронавируса среди школьников стоит цель обеспечения безопасного, рационального и эффективного образовательного процесса.

Всемирная Организация Здравоохранения не раз отмечала, что в контексте пандемии COVID-19 системы образования и здравоохранения должны применять гибкие подходы к эпидемиологической ситуации и уделять пристальное внимание разработке новых процедур.