Численность населения России к концу 2020 года рекордно сократится за последние 14 лет — на 158 тысяч человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект плана правительства по достижению национальных целей развития России.

По предварительным данным, на фоне пандемии сокращение будет в пять раз сильнее, чем годом ранее. При этом выйти на положительные значения страна сможет только через два года.

Издание отмечает, что более серьезное снижение численности граждан наблюдалось в 2006 году. Тогда население уменьшилось на 373,9 тысячи человек.