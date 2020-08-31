Страны Балтии прекратят торговлю электроэнергией с Беларусью

Страны Балтии договорились прекратить торговлю электроэнергией с Беларусью после запуска Белорусской АЭС в городе Островце, сообщили в пресс-службе Министерства экономики и коммуникаций Эстонии.

В сокращенном объеме торговля продолжится на российско-латвийском направлении: для этого используют остаточные мощности от внутренней торговли между странами Балтии. Между Литвой и Калининградом торговля электроэнергией продолжится в действующем объеме.

Кроме того, Вильнюс, Таллин и Рига введут единый тариф за использование инфраструктуры в конце первого квартала 2021 года, сразу после принятия необходимых для этого законов в Латвии и Литве.

Также они договорились снизить мощности для торговли с третьими странами, после чего она, предположительно, сократится наполовину. Соглашение будет действовать до синхронизации энергосистем стран Балтии и центральной Европы, запланированной на конец 2025 года.