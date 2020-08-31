Число заразившихся коронавирусом в России превысило 1 миллион

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 4 729, общее число заразившихся достигло 1 000 048. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Согласно данным штаба, суточный рост числа заразившихся уже 17 дней не превышает 0,5%.

Число летальных исходов из-за коронавируса увеличилось за сутки на 123 против 83 днем ранее, всего от инфекции умерли 17 299 человек.

Согласно данным штаба, общее число умерших составило 1,73% от всех заразившихся в России.