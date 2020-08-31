Минтруда: супруга Дильгама Аскерова продолжает получать пенсию

Инвалидность и начисление пенсии супруге находящегося в армянском плену Дильгама Аскерова – Фирузе Аскеровой не были приостановлены. Об этом haqqin.az сказал заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникаций Министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов.

По его словам, электронная система обнаружила несоответствия в документах Ф.Аскеровой об инвалидности. Однако это несоответствие было устранено на основании документа, составленного в результате ее обследования. Инвалидность Фирузы Аскеровой была подтверждена и, соответственно, ей продолжает начисляться пенсия.

Фазиль Талыбов подчеркнул, что, как правило, заявления на получение инвалидности проверяются электронной системой и проверки не носят индивидуального характера. При обнаружении несоответствий гражданин извещается и эти несоответствие устраняются в результате визуального осмотра.