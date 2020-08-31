В Турции задержали одного из главарей ИГИЛ
Силы безопасности Турции задержали одного из главарей террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.
"Был арестован так называемый эмир террористической организации ИГ в Турции. При обыске у боевика был выявлен план подрывной деятельности", - написал глава МВД на своей странице в Twitter, поблагодарив и поздравив силы безопасности страны, при этом, однако, он не привел деталей спецоперации.
DEAŞ’ın sözde Türkiye Emiri önemli planlarla yakalandı ve tutuklandı...— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) September 1, 2020
Teşekkürler, tebrikler Emniyet Teşkilatı 👏🇹🇷