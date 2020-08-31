Очередная операция по борьбе с незаконным оборотом наркотиков проведена сотрудниками Государственной пограничной службы.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе ГПС, на территории погранзаставы пограничного отряда «Горадиз» Пограничных войск Госпогранслужбы в селе Бала Бахманлы были обнаружены и задержаны нарушители государственной границы, передвигавшиеся из Ирана в Азербайджан. Ими оказались жители Сумгаита 35-летний Джабир Бабаев и 28-летний Агиф Ширализаде. У задержанных были найдены 12 кг героина и 9,7 кг терьяка. Нарушители заявили, что приобрели наркотики у граждан Ирана.

Также были задержаны жители Сумгаита 26-летний Рагиф Агасеидли и 23-летний Тамерлан Мусаев, которые на автомобиле Daewoo приехали на территорию пограничной заставы для встречи наркокурьеров. В автомобиле были найдены таблетки метамфетамина.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.