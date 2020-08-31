Путешествуйте бесплатно с картой IBA Miles

Так, клиенты, заказавшие карты IBA Miles онлайн в период проведения данной кампании, получат скидку 30%. Кампания продлится до 14 сентября. Карты IBA Miles можно заказать в режиме онлайн здесь .

Карта IBA Miles в основном предназначена для любителей путешествий. При помощи карты IBA Miles можно производить платежи и накапливать мили, тем самым получая возможность пользоваться бесплатными преимуществами для путешествий.

Карты IBA Miles приносят клиентам мили за каждый платеж. Собранные мили позволяют бесплатно приобрести билеты на самолет или же забронировать гостиницу. Мили могут обмениваться как в рамках международных, так и в рамках внутренних поездок. Собранные мили действительны для всех авиакомпаний и отелей.

Набрав необходимое количество миль, каждый пользователь карты может войти в свой личный кабинет и обменять их удобным для него способом. Ознакомиться с правилами начисления миль можно здесь. В зависимости от выбранной опции для наибольшего удобства карты IBA Miles Premium Банк доставляются по адресу, указанному клиентом. Пользователи карт IBA Miles Premium также могут использовать следующие услуги: Chatbot Concierge, Lounge Key, страховка и другие услуги Mastercard.

Карта IBA Miles намного выгоднее аналогичных продуктов других банков – действительна в течение трех лет, подключение к услуге SMS-оповещений совершенно бесплатно, к тому же комиссия за обналичивание в банкоматах МБА не взимается. Проверить милевый баланс на карте можно при помощи мобильного приложении банка.

Также благодаря программе QayğıCash при каждом платеже, осуществляемом посредством этих карт в пунктах торговли и услуг, являющихся партнерами МБА, клиент получает дополнительные мили в зависимости от процента кэшбэка.

Информацию о возможностях удаленного обслуживания МБА, современного государственного банка, можно получить на сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице банка в социальной сети Facebook.