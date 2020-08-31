В комментариях к видео указывается, что на нем запечатлен сотрудник Главного управления дорожной полиции Баку Кямран Аббасов.

В социальных сетях стремительно распространяются видеокадры семейного конфликта, в ходе которого молодой человек оскорбляет и пытается ударить свою мать.

Причина внутрисемейного конфликта не известна, но пользователей соцсетей шокировало подобное отношение молодого человека к пожилой матери. Женщина плачет и требует от сына прекратить ее оскорблять.

После распространения скандального видео, на ситуации отреагировало МВД. Кямран Аббасов был уволен из органов внутренних дел.

«Кямран Аббасов был уволен из органов внутренних дел за грубое поведение и недостойные выражения, использованные в адрес родителей в ходе внутрисемейного конфликта. Тем самым он нарушил требования правил, определенных «Кодексом этического поведения сотрудников органов внутренних дел», - заявили в МВД.