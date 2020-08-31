Лавров о профессии дипломата: Не жалею о своем выборе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не стал бы менять профессию, если бы такая возможность представилась. Об этом он сказал во время общения со студентами МГИМО.

ТАСС пишет, что один из первокурсников поинтересовался, какую профессию министр бы выбрал, если бы не стал дипломатом. Лавров ответил, что "это уже бессмысленно", добавив, что решение поступать в МГИМО было спонтанным, но он о нем не жалеет.

"Когда я оканчивал среднюю школу, хотел поступать в МИФИ, но потом, когда выяснилось, что в МГИМО экзамены на месяц раньше, я решил попробовать - все равно ничего не теряю. Поэтому с тех пор я абсолютно не жалею о своем выборе и вам Лане советую", - сказал глава МИД РФ, признав при этом, что такая работа зачастую лишает возможности проводить время с семьей и друзьями.