Министерство внутренних дел Азербайджана распространило фотографии лиц, занимавшихся незаконным оборотом наркотических веществ. Как сообщили в пресс-службе МВД, сотрудники органов внутренних дел продолжают проводить решительные меры против незаконного оборота наркотических веществ.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основе поступившей информации, были задержаны подозреваемые в незаконном сбыте наркотических веществ Ниса Велизаде и Эльмар Пири.

Расследование установило, что Н.Велизаде попросила у Э.Пири взять из тайника на территории города наркотические вещества, присланные неким Сабиром – гражданином Ирана. Н.Велизаде и Э.Пири были задержаны полицией при передаче наркотиков.

При обыске в целлофановом пакете, которая держала в руках Н.Велизаде, были обнаружены 1 кг 700 граммов героина и 1 кг 300 граммов опиума.

Подозреваемые переданы следствию, назначена экспертиза по вещественным доказательствам.

По факту ведется расследование.