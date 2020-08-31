В Ширване родственники погибшего водителя напали на врачей

Ночью 1 сентября 2020 года на трассе Баку – Газах на территории Гаджигабульского района водитель автомобиля ВАЗ-2106 Орхан Гияслы совершил ДТП, в результате которого от полученных травм он скончался на месте. Для проведения судебно-медицинского обследования тела погибшего, оно было направлено в морг ширванского городского отделения Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава.

Как сообщил haqqin.az глава пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров, сегодня утром родственники погибшего водителя – жители села Гарагюня Сабирабадского района приехали в морг и в агрессивной форме стали выражать свое недовольство тем, что тело Орзана Гияслы было доставлено сюда. Они стали требовать, чтобы медицинская экспертиза тела погибшего не проводилась, и стали оскорблять сотрудников городского отделения Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии. Затем они напали на начальника отделения – судебно-медицинского эксперта Эльдара Мамедова и избили его. Следователь, находившийся в морге во время инцидента, и сотрудники полиции выдворили агрессивную толпу из морга.

Для того, чтобы инциденту была дана правовая оценка, было сделано обращение в городскую прокуратуру Ширвана.