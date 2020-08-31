Россиянин убил жену в детском саду на глазах у детей

Россиянин убил свою жену на глазах у детей в детском садике. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Преступление произошло в подмосковном Воскресенске. 53-летний Николай в состоянии алкогольного опьянения зашел в садик через открытую запасную дверь. Внутри учреждения он нашел супругу, которая работала младшим воспитателем. Мужчина нанес ей несколько ранений, от которых она скончалась до приезда скорой помощи.

Охранник вызвал полицию, которая задержала подозреваемого на месте преступления.