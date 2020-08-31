11 смертей от паленой водки в Армении

В Ереване и Армавире алкогольное отравление привело к смерти 11 из 15 человек, госпитализированных с интоксикацией в прошедший понедельник и во вторник, сообщает пресс-служба Минздрава Армении.

"11 человек скончались, остальные в тяжелом состоянии находятся в реанимации", - говорится в сообщении.

В инспекционном органе по безопасности продуктов питания заявили, что причиной алкогольного отравления стала водка, изготовленная в домашних условиях. В результате совместных мероприятий полиции, Следственного комитета и других региональных органов предполагаемый производитель некачественной водки был найден и арестован, пишут Новости Армении.