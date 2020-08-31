Лавров: В ситуации с Беларусью Литва переходит все границы

Литва в своем поведении по ситуации вокруг Беларуси перешла все грани приличия, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая в МГИМО.

"Попытки раскачивать ситуацию мы видим. Собственно, этого никто и не скрывает. Наши литовские соседи перешли, по-моему, уже все грани приличия", - сказал российский министр.

"У нас есть основания полагать, что они с госпожой Светланой Тихановской работают совсем не демократическими методами и методами, в которых не сильно проявляется уважение к суверенитету Республики Беларусь", - добавил глава российского МИД.