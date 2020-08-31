Синоптики рассказали о погоде на завтра
Завтра, 2 сентября, в Баку и на Апшеронском полуострове сохранится солнечная погода, прогнозируется умеренный южный ветер, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Апшероне ночью составит 20-24, днем 28-32 градуса тепла, в Баку ночью 21-23, днем 30-32 градуса тепла.
Атмосферное давление - 761 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 70-80%, днем 45-55%.
На пляжах Апшерона прогнозируется умеренный южный ветер. Температура морской воды составит 23-25 градусов тепла.
В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, однако к вечеру в некоторых горных регионах временами ожидаются грозовые дожди, град. Восточный ветер местами усилится.
Ночью температура воздуха составит 17-22, днем 31-36 тепла, в горах ночью 10-15, днем 20-25 градусов тепла.
Завтра на Апшероне ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, благоприятных для метеочувствительных людей.