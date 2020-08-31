Лукашенко: «Если я уйду, будет резня»

Президент Беларуси Александр Лукашенко, высказываясь сегодня о ситуации в стране, заявил журналистам, что его беспокоит не власть - он просто не хочет, чтобы альтернативные силы порезали на куски страну, передает БЕЛТА.

«Я напрягаюсь только по одному поводу: хочу защитить то, что мы создавали четверть века своими руками. Мы из руин и пепла подняли эту страну», - заявил Александр Лукашенко.

Президент подчеркнул, что его поддерживают миллионы людей, и он опасается, что если альтернативные силы придут к власти, то порежут все на куски, начнут резать этих людей и их детей.

«Вот что меня больше всего беспокоит. Не власть, как в России некоторые говорят: "Лукашенко посиневшими пальцами держится за власть". Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками», - сказал глава государства.