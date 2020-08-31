Кабул рассчитывает на помощь Узбекистана и других центральноазиатских стран в сфере энергетики, торговли и, что не менее важно, в сфере безопасности. Об этом заявил по итогам визита в Ташкент и. о. министра иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар. По его словам, с Узбекистаном и другими странами Центральной Азии у Афганистана общее видение мира, безопасности и стабильности, а также экономического развития региона. Атмар выразил надежду на то, что свой вклад в обеспечение мира в Афганистане внесут все страны Центральной Азии.

Афганистан и Узбекистан завершили работу над соглашением, которые охватывают сферы энергетики, транспорта и торговли. По итогам встречи Атмара с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым было объявлено, что Ташкент в течение 10 лет будет обеспечивать нужды Кабула в электроэнергии. Такая необходимость возникла после того, как были прекращены поставки электричества из Таджикистана.

Собственно, Ташкент добровольно взял на себя функции по афганским проблемам по ряду причин. Прежде всего Узбекистану нужен выход через Афганистан к морским портам Чорбах и Бандерабас в Иране или Гвадар — в Пакистане. Для этого нужно достроить железную дорогу от Мазари-Шарифа до Герата протяженностью 800 км. От Герата до иранского города Хаф дорога уже построена. Все документы подписаны еще несколько лет назад, но чтобы приступить к строительству, нужна стабильность. США более чем за два десятилетия не преуспели в Афганистане. Более того, как сказал в интервью Абдулазиз Камилов, мирный процесс в Афганистане долгое время находился в тупике. «И, что еще более важно, война в Афганистане на фоне других кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке практически полностью выпала из поля зрения мирового сообщества. По инициативе президента Узбекистана удалось вновь вернуть эту острую мировую проблему в повестку дня международного сообщества», - отметил узбекский министр.

Однако мировому сообществу было не до Афганистана. Тогда США буквально передали Узбекистану полномочия посредника в урегулировании ситуации в Афганистане. В марте 2018 года состоялась первая международная конференция высокого уровня по Афганистану и, как подчеркнул Камилов, она была успешной - удалось выработать и утвердить консолидированный международный подход к вопросу урегулирования афганского кризиса.

«Ташкентская конференция и в целом политика Узбекистана в отношении Афганистана привели к активизации международных усилий по урегулированию афганского конфликта и вовлечению этой страны в региональные торгово-экономические и инфраструктурные проекты, которые должны содействовать продвижению мирного процесса», - сказал глава узбекского внешнеполитического ведомства.

В эти дни в столице Катара в Дохе, при поддержке ряда стран, в том числе Узбекистана, должны начаться инклюзивные межафганские переговоры. «Впервые после сорока лет жесточайшей и опустошительной войны у афганского народа появилась реальная надежда на мирное будущее своей страны», - отметил Абдулазиз Камилов. Глава МИД Узбекистана обратил внимание, что «безопасность Афганистана мы воспринимаем как безопасность нашей страны, залог стабильности и процветания всего обширного региона».

Главной интригой остается, смогут ли афганские власти и запрещенное движение «Талибан» беспрепятственно сесть за стол переговоров, но и то, будут ли в состоянии соседи Афганистана сформировать эффективную модель контроля над ситуацией в сфере безопасности после того, как США завершат вывод войск из Афганистана. Этот вопрос, безусловно, адресован Узбекистану и другим странам Центральной Азии.