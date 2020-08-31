Афганистан де-факто становится частью Центральной Азии наша корреспонденция
Кабул рассчитывает на помощь Узбекистана и других центральноазиатских стран в сфере энергетики, торговли и, что не менее важно, в сфере безопасности. Об этом заявил по итогам визита в Ташкент и. о. министра иностранных дел Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар. По его словам, с Узбекистаном и другими странами Центральной Азии у Афганистана общее видение мира, безопасности и стабильности, а также экономического развития региона. Атмар выразил надежду на то, что свой вклад в обеспечение мира в Афганистане внесут все страны Центральной Азии.
Афганистан и Узбекистан завершили работу над соглашением, которые охватывают сферы энергетики, транспорта и торговли. По итогам встречи Атмара с министром иностранных дел Узбекистана Абдулазизом Камиловым было объявлено, что Ташкент в течение 10 лет будет обеспечивать нужды Кабула в электроэнергии. Такая необходимость возникла после того, как были прекращены поставки электричества из Таджикистана.
Собственно, Ташкент добровольно взял на себя функции по афганским проблемам по ряду причин. Прежде всего Узбекистану нужен выход через Афганистан к морским портам Чорбах и Бандерабас в Иране или Гвадар — в Пакистане. Для этого нужно достроить железную дорогу от Мазари-Шарифа до Герата протяженностью 800 км. От Герата до иранского города Хаф дорога уже построена. Все документы подписаны еще несколько лет назад, но чтобы приступить к строительству, нужна стабильность. США более чем за два десятилетия не преуспели в Афганистане. Более того, как сказал в интервью Абдулазиз Камилов, мирный процесс в Афганистане долгое время находился в тупике. «И, что еще более важно, война в Афганистане на фоне других кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке практически полностью выпала из поля зрения мирового сообщества. По инициативе президента Узбекистана удалось вновь вернуть эту острую мировую проблему в повестку дня международного сообщества», - отметил узбекский министр.
Однако мировому сообществу было не до Афганистана. Тогда США буквально передали Узбекистану полномочия посредника в урегулировании ситуации в Афганистане. В марте 2018 года состоялась первая международная конференция высокого уровня по Афганистану и, как подчеркнул Камилов, она была успешной - удалось выработать и утвердить консолидированный международный подход к вопросу урегулирования афганского кризиса.
«Ташкентская конференция и в целом политика Узбекистана в отношении Афганистана привели к активизации международных усилий по урегулированию афганского конфликта и вовлечению этой страны в региональные торгово-экономические и инфраструктурные проекты, которые должны содействовать продвижению мирного процесса», - сказал глава узбекского внешнеполитического ведомства.
В эти дни в столице Катара в Дохе, при поддержке ряда стран, в том числе Узбекистана, должны начаться инклюзивные межафганские переговоры. «Впервые после сорока лет жесточайшей и опустошительной войны у афганского народа появилась реальная надежда на мирное будущее своей страны», - отметил Абдулазиз Камилов. Глава МИД Узбекистана обратил внимание, что «безопасность Афганистана мы воспринимаем как безопасность нашей страны, залог стабильности и процветания всего обширного региона».
Главной интригой остается, смогут ли афганские власти и запрещенное движение «Талибан» беспрепятственно сесть за стол переговоров, но и то, будут ли в состоянии соседи Афганистана сформировать эффективную модель контроля над ситуацией в сфере безопасности после того, как США завершат вывод войск из Афганистана. Этот вопрос, безусловно, адресован Узбекистану и другим странам Центральной Азии.
В странах Центральной Азии понимают, что проблемы Афганистана придется решать им самим. Такая позиция устраивает крупных игроков - США и ЕС - чем больше страны региона будут вносить какую-то свою лепту в организацию взаимодействия с Афганистаном, тем будет меньше проблем у соседей. Именно поэтому Афганистан в ближайшее время могут подключить к так называемому «клубу соседей по региону» - центральноазиатский консультативный саммит, в который входят Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан.
Третья встреча должна состояться нынешней осенью в Бишкеке. Сейчас идет согласование документа и обсуждается формат проведение саммита, в ходе которого ожидается принятие нового соглашения о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в XXI веке.
Напомним, первый саммит состоялся в Астане (ныне Нур-Султан) в марте 2017 года на Новруз по инициативе президента Шавката Мирзиёева. Вторая встреча лидеров стран региона прошла в 2019 году в Ташкенте. За это время отношения между странами претерпели колоссальные изменения. Наладилась торговля, укрепились промышленные связи между соседями. Как заметил Абдулазиз Камилов, говоря о близких соседях, «мы имеем в виду не только Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан, но и Афганистан».
Профессор Высшей школы экономики Андрей Казанцев считает, что Афганистан вряд ли будет в полном объеме подключен к региону постсоветской центральной Азии. Разница между постсоветской Центральной Азией и Афганистаном всегда будет оставаться. Координация многих вопросов сотрудничества в регионе без Афганистана немыслима.
Впрочем, консультативный саммит – это совещательная площадка, которая не подразумевает создание организации. Поэтому привлечение Афганистана к этому формату не означает, что страна станет частью постсоветской Центральной Азии. Но кто знает, может быть, это первый шаг в реализации американского проекта «Большая Центральная Азия», в который, кроме пяти стран региона и Афганистана, входят Пакистан и Индия, страны Кавказа – Грузия и Азербайджан, а с недавних пор Иран и Турция.
Центральноазиатское сотрудничество начиналось с американского проекта «С5+1» - пять стран региона плюс США. Но вместо США может выступить и Афганистан и Япония, ЕС и даже Россия, которая высказывалась, что может использовать в своих интересах этот формат. Поэтому проблем с тем, чтобы проводить переговоры на этой площадке с разными странами нет.