В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка раунда плей-офф Лиги чемпионов – последней стадии на пути к групповому этапу.

Чемпион Азербайджана «Карабах» при жеребьевке был «несеяным». Ему могли достаться «Зальцбург» (Австрия), «Олимпиакос» (Греция), «Славия» (Чехия) и победитель матча 3-го раунда между венгерским «Ференцварошем» и хорватским «Динамо».

В итоге «Карабах», если пройдет в 3-м раунде норвежский «Мольде», встретится в раунде плей-офф с либо с венграми, либо с хорватами. Здесь в отличие от предыдущих квалификационных стадий команды проведут два матча – 22/23 и 29/30 сентября. Первый матч «Карабах» должен провести дома.

С «Мольде» «Карабах» должен сыграть 16 сентября в Баку. Победитель выйдет в раунд плей-офф Лиги чемпионов, а проигравший отправится в раунд плей-офф Лиги Европы.