Болтон: "Россия не позволит осуществить цветную революцию в Беларуси"

Россия не допустит осуществления очередной "цветной революции" у своих границ. Об этом бывший помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон написал в своем комментарии касательно ситуации в Беларуси, который был опубликован во вторник газетой The Daily Telegraph.

Получив свободу действий, Россия не допустит очередной "цветной революции" у своих границ", - утверждает он, полагая, что "политическое выживание" президента Беларуси Александра Лукашенко зависит от Кремля. "Лукашенко, возможно, еще не осознает этого, но обращение к Москве за помощью, скорее всего, означает, что он отказывается от власти в Минске", - считает Болтон.

Экс-помощник президента США полагает, что "граждане Беларуси должны в ближайшее время решить, действительно ли они хотят свободы и независимости". "Нравится им это или нет, они должны выбрать, будет ли их революция прозападной или пророссийской", - утверждает он.

По его словам, относительно ситуации в Беларуси Евросоюз "много говорил и мало действовал". "С другой стороны, Дональд Трамп был скуп на слова, действия и не проявлял достаточного внимания. Очевидно, что изменений не произойдет до президентских выборов в США 3 ноября, успех на которых — это единственное, что заботит Трампа. А что действительно заботит ЕС, пока еще не ясно", - написал он.