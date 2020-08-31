Путин: Коронавирус показал, что Россия не «страна-бензоколонка»

Пандемия коронавируса продемонстрировала, что Россия не «страна-бензоколонка», а государство с ярко выраженными технологическими возможностями, заявил президент РФ Владимир Путин.

Об этом российский лидер сказал во время Всероссийского открытого урока «Помнить - значит знать», посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, передает ТАСС.

«То есть технологически мы оказались готовы, с точки зрения подготовки кадров у нас все получилось. Это значит, что у нас еще много, над чем нужно работать, но это говорит о том, что мы все-таки не только «страна-бензоколонка», как некоторые пытаются нас представить, а это страна с ярко выраженными новыми технологическими возможностями, которые мы в состоянии быстро развивать, адаптировать к вызовам сегодняшнего дня», - подчеркнул российский президент.