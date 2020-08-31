Лукашенко ответил на санкции стран Балтии

Белорусский президент подчеркнул, что странам Балтии необходимо быть аккуратнее с Беларусью: "Пусть они объяснят своим людям, как они так реформировали страну, что у них осталось меньше половины населения от того, что было в советские времена. Поэтому они пусть поаккуратнее накатывают на Лукашенко и Беларусь, потому что получат от своего народа так в зубы, что этих зубов не останется".

Лукашенко добавил, что в Беларуси сейчас прорабатывают ответные меры на введенные санкции: "Мы не будем бороться за то, чтобы нас туда пустили. Мы просто экономически попробуем решить эту проблему. Говорят, это дороже будет для Беларуси. Конечно, нам немножко будет невыгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших грузов все равно получат выгоду".