Прокуратура о нападении на врачей в Ширване

Как уже сообщал haqqin.az, в Ширване родственники погибшего в ДТП Орхана Гияслы напали на начальника отделения Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии Минздрава – судебно-медицинского эксперта Эльдара Мамедова и избили его.

В прокуратуре города Ширван сообщили haqqin.az, что в связи с этим Эльдар Мамедов обратился с заявлением в прокуратуру. На основании этого заявления были назначены соответствующие экспертизы, был проведен осмотр места происшествия, взяты показания свидетелей инцидента и проведены другие процессуальные действия.

Прокуратура Ширвана продолжает расследование инцидента.