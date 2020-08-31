ОМОН разогнал акцию студентов в Минске

Сотрудники ОМОН задержали около 20 студентов. По данным корреспондента ТАСС, задержания протестующих студентов произошли возле главного корпуса Белорусского госуниверситета в районе площади Независимости.

Подразделения ОМОН разогнали во вторник протестующих студентов в районе площади Победы в Минске, есть задержанные. Как передает ТАСС, всего протестующих было около 200.

Позже студенты вновь сформировали колонну из нескольких сотен человек и вышли на проспект Независимости.

Как передает ТАСС, в колонне несколько сотен человек, они направляются к зданию Академии наук. Водители автомобилей поддерживают их сигналами. Движение по проспекту не перекрывается, милиция пока не препятствует движению колонны.

В само здание университета администрация пропускает студентов при предъявлении документов и отсутствии бело-красно-белой ленточки, милиция снимает входящих на камеру.

Шествие колонны студентов началось около 11 часов от Белорусского национального технического университета в центр Минска. Когда студенты с бело-красно-белыми флагами, протестующие против итогов президентских выборов 9 августа, подошли к площади Победы, проход им заблокировали подразделения ОМОН. Тогда колонна, скандируя антиправительственные лозунги, повернула к площади Якуба Коласа.