После жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Вице-чемпион Азербайджана «Нефтчи», который во 2-м раунде сыграет с турецким «Галатасараем», благодаря рейтингу соперника был «сеяным» при жеребьевке 3-го этапа.

Перед жеребьевкой УЕФА разделил команды на группы. Пара «Нефтчи» - «Галатасарай» оказалась в группе 8, где соперниками могли стать: «Сендерюске» (Дания), а также победители пар «Б36 Торсхавн» (Фареры) – ТНС (Уэльс), «Ренова» (Северная Македония) – «Хайдук» (Хорватия), «Олимпия» (Словения) – «Зриньски» (Босния и Герцеговина).

В результате «Нефтчи», если 17 сентября в Баку обыграет «Галатасарай», встретится в 3-м раунде с сильнейшим в паре «Ренова» - «Хайдук». Матч должен пройти 24 сентября в Баку.

Напомним, что в 1-м раунде «Нефтчи» на своем поле со счетом 2:1 переиграл «Шкупи» из Северной Македонии.