Израиль установил суточный антирекорд по COVID-19
В Израиле за сутки выявили 2,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, сообщает Интерфакс со ссылкой на израильские СМИ.
Агентство EFE отмечает, что это самый высокий показатель в стране с момента начала пандемии.
Всего в Израиле зарегистрировали 117,2 тыс. зараженных коронавирусом, из них 95,5 тыс. уже выздоровели. Скончались 946 заболевших. Половина из тех, кто госпитализирован, переносят болезнь в тяжелом состоянии, почти 120 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.