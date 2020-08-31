Лукашенко о возможности начала гражданской войны в Беларуси

Белорусам никто не даст больше, чем они могут заработать сами. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня, общаясь с местными жителями в Барановичах, передает БелТА.

"Если мы начнем друг друга ломать через колено, знаете, что из этого получится. Будет минимум гражданская война, когда одни на других. Вот этого быть не должно. Но вы не переживайте, этого не будет, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Я понимаю, что надо лучше, не хватает и того, и этого. Но живем, насколько можем. Нет того воровства, беспредела, и это надо ценить. Нам никто больше не даст, чем то, что мы заработаем".

Общаясь с жителями Барановичей, президент призвал представителей старшего поколения больше общаться с молодежью, которая, по его словам, не знает, с какими трудностями пришлось столкнуться государству на стадии его становления. "Они же не видели этого. Надо с ними разговаривать, рассказывать им, это же наше будущее, - подчеркнул он. - Как многие говорят: "Чего белорусам не хватает? Они не пуганные". Но мы и не хотим, чтобы мы были пуганными".

"Если бы не было вас, опытных людей (кто-то на пенсии, кто-то готовится), не было бы уже нашей страны. Это вы держите эту страну. Это благодаря вам сегодня этот мир, - заявил Александр Лукашенко. - Наши дети и внуки должны жить здесь, поэтому мы должны сделать все, чтобы было хорошо детям. А без мира ничего не будет".