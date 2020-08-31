В ВОЗ призвали людей научиться жить с коронавирусом

Победа над коронавирусом произойдет не в тот момент, когда будет проведена повсеместная вакцинация населения, а когда люди научатся жить с вирусом, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге в эфире телеканала Sky News.

"Давайте не будем негативно настроенными - конец пандемии настанет, а день, когда мы победим пандемию, не обязательно связан с вакциной, это произойдет, когда мы научимся жить с пандемией, а это может быть завтра", - цитирует ТАСС Клюге.

"Мы должны научиться, как жить с вирусом, и два момента чрезвычайно важны: правительства должны взять на себя активную руководящую роль, а люди - соблюдать ограничительные меры", - добавил представитель ВОЗ, высказавшись за ношение масок и против массовых собраний людей.

Хорошей новостью Клюге назвал то, что мир сейчас более готов к коронавирусу, чем в феврале 2020 года, когда число случаев заражения и смертей начало активно расти в разных странах, вследствие чего ВОЗ объявила о начале пандемии.