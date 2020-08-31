Число пользователей Nar+ превысило 300 000 человек

Уже год абоненты Nar пользуются приложением Nar+, позволяющим легко управлять аккаунтом. Это приложение, которое включает в себя множество функций абонентских услуг, является неотъемлемой частью прозрачного пользовательского опыта.

Через приложение Nar+ абоненты могут за несколько секунд заказать новый интернет-пакет, получить информацию о тарифах, присоединиться к наиболее подходящему тарифу, изменить существующий тариф, проверить и обновить свои бонусы. Согласно статистике, наиболее часто запрашиваемые абонентами функции приложения Nar+, помимо проверки баланса и бонусов, являются также заказ интернет-пакетов, активация или изменение новых тарифов.

Больше всего пользователей приложения (61%) - жители Баку, на втором месте - абоненты, проживающие в Сумгаите, за ними следуют жители Гянджи и Губы, Гусарского, Хачмазского районов.

Через приложение пользователи могут получить детальную накладную о потреблении, управлять услугами роуминга, а также получить ответы на свои вопросы посредством онлайн-чат.

Приложение Nar+ можно скачать на AppStore и PlayStore. Более подробную информацию о приложении можно найти на https://www.nar.az/plus/.