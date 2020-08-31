Взрыв и пожар на заводе в Армении: есть погибшие

В результате пожара, который произошёл сегодня в филиале Ереванского коньячного завода «Прошян» в селе Армавир, погибли два человека, по предварительным данным, четверо получили ожоги различной степени тяжести и госпитализированы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Армении.

Один из погибших во время пожара - директор филиала, сказал основатель-владелец завода Армен Гаспарян, добавив, что во время пожара на заводе было более 200 сотрудников.

По информации Sputnik Армения, состояние здоровья раненых крайне тяжелое.

В пресс-службе МЧС Армении сообщили, что произошел взрыв с последующим возгоранием.