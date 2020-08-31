AzerGold экспортировал новую партию ртутных отходов

В рамках контракта, подписанного с международной компанией Asia Mercury PTC.LTD, 1 тонна ртути, отделенная в результате производственных процессов, была экспортирована в Папуа-Новую Гвинею.

Следует отметить, что в мировой практике на данный момент ртутные отходы производства утилизируются двумя способами: захоронением в землю и направлением на вторичное использование в производстве. Первый метод, приводящий землю в дальнейшем в непригодное для использования состояние, создает серьезную опасность как для всей экосистемы в целом, так и для здоровья людей.

Повторное использование ртути в производстве считается более экологичным, однако и наиболее сложным процессом, требующим соответствие многочисленным нормам и требованиям.

Учитывая принципы устойчивого развития и социальной ответственности ЗАО AzerGold, выбрав более сложный путь утилизации, направило ртутные отходы на вторичное использование, тем самым дополнительно выручив заработок.

Таким образом, ЗАО осуществило второй экспорт ртутных отходов в соответствии с требованиями международного законодательства, Минаматской конвенции ООН и Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением. Данные конвенции регулируют производство и продажу опасных отходов, в частности, ртути, охватывают охрану окружающей среды от ртути и ее соединений, выделяемых в результате антропогенного воздействия.