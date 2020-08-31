Макрон рассказал о влиянии на него ливанской певицы

Французский президент Эммануэль Макрон прибыл с визитом в Бейрут. Первым делом он встретился с ливанской певицей Фейруз, пишет Financial Times.

Политик наградил ее орденом Почетного легиона, 85-летняя певица подарила ему картину. Встреча Макрона и Фейруз длилась больше часа, они в том числе обсуждали ситуацию в Ливане.

Помимо этого, французский лидер рассказал о том, как творчество артистки повлияло на него, а также о воспоминаниях, связанных с ее песнями. «Фейруз — это история любви», — признал он.

Макрон приехал в Ливан во второй раз за последний месяц. В первый раз он прибыл сразу после взрыва в порту Бейрута.