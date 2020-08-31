«Попытки ущемления прав Турции в Средиземном море в высшей мере несправедливы. Нашу страну пытаются ограничить и остановить в развитии», - заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая в конгресс-центре Бештепе в Анкаре. Об этом сообщает Anadolu.

«Турцию площадью в 780 тыс. кв. км пытаются сковать в Средиземноморье путем захвата обширной морской зоны вокруг острова площадью в 10 кв. км. Это ли не показатель несправедливости и бесправия?» - сказал турецкий лидер.

По его словам, Анкара требует в Восточном Средиземноморье и Эгейском море то, что принадлежит ей по праву. «Анкара устала от закулисных игр в регионе. Попытки противопоставить столь мощному региональному и глобальному игроку, как Турция, государство [Греция], которое не в силах внести вклад даже в собственное развитие, смешны», - сказал президент, подчеркнув, что противникам Анкары не удастся остановить рост Турции.