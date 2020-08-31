В ВОЗ похвалили стратегию Швеции по коронавирусу

По словам Набарро, ключом к победе над COVID-19 служит доверие между властями и населением. В качестве примера он привел Швецию, где «правительство оказалось способно довериться обществу, а общество смогло довериться правительству», передает РБК.

Стратегия Швеции по введению мягких ограничений в качестве борьбы с пандемией коронавирусной инфекции должна стать образцом для других стран в долгосрочной перспективе. Об этом заявил спецпосланник Всемирной организации здравоохранения доктор Дэвид Набарро в интервью новозеландской радиостанции Magic.

Подход властей Швеции к борьбе с распространением коронавируса Набарро назвал верным и правильно воспринимаемым населением. Стокгольм, по его словам, положился на сознательность граждан и не стал вводить жесткие карантинные меры. Такой политики следует придерживаться и другим странам в будущем.

По мнению спецпосланника ВОЗ, жесткий карантин служит «грубым инструментом», который серьезно бьет по доходам граждан и малого бизнеса.

Опрошенные Bloomberg эксперты пришли к выводу, что шведская экономика больше выиграла в результате отказа властей от жестких ограничительных мер в феврале-мае 2020 года. По мнению эксперта из Capital Economics Дэвида Оксли, снижение ВВП страны ожидается в районе 7%, в то время как экономики других европейских государств показывают падение до 30%.