Путин поздравил Вагита Алекперова: Вы прошли большой, достойный путь

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе нефтяной компании "ЛУКОЙЛ" Вагиту Алекперову по случаю его 70-летнего юбилея, говорится в сообщении компании.

"Вы прошли большой, достойный, профессиональный путь, многое сделали для развития отечественной нефтегазовой отрасли, заслуженно снискали уважение и высокий, непререкаемый авторитет у коллег и подчиненных, в деловом обществе страны", - цитирует ТАСС поздравление главы российского государства.

Владимир Путин отметил и заслуги Вагита Алекперова в сфере благотворительности: "Вы уделяете приоритетное внимание значимой общественной, благотворительной деятельности, реализации востребованных проектов в сфере социального предпринимательства, науки, образования, спорта".