В Индии почти 2 млн случаев заражения COVID в августе

Власти Индии зарегистрировали почти 2 млн случаев заражения коронавирусом в августе. Это самое большое число новых случаев за месяц, зафиксированное где-либо в мире с начала пандемии, передает BBC News.

За август в стране скончались порядка 28 тысяч человек с диагнозом COVID-19 - это также самый высокий месячный показатель в мире.

По общему числу диагностированных случаев заболевания (3,6 млн) Индия находится на третьем месте в мире после США и Бразилии.

При этом правительство Индии продолжает ослаблять меры карантина ради стимуляции экономики, которая сократилась почти на четверть в период с апреля по июнь.