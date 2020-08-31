Школьникам Британии запретили кашлять и шутить про коронавирус

Школы Великобритании из-за коронавируса ввели новые правила, сообщает Daily Mail.

Теперь в одном из учебных заведений Гастингса запрещено "умышленно и злонамеренно" кашлять или чихать, шутливо высказываться о пандемии и специально контактировать с другим человеком. За "кашель в шутку" в одной из школ Лондона ученикам может грозить отчисление, пишет РИА Новости.

Детям, посещающим школу в Дерби, придется привыкнуть к новым правилам посещения туалетов: каждому классу предоставили отдельную уборную, и поход в "чужую" туалетную комнату будет рассматриваться как серьезный проступок.