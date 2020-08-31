Темнокожие бизнесмены обвинили McDonald’s в дискриминации и подали в суд

Более 50 бывших темнокожих владельцев ресторанов американской сети быстрого питания McDonald's по франшизе подали в США коллективный иск к компании. Они обвинили ее в дискриминации при выборе места для ресторанов, пишет газета USA Today.

По утверждению владельцев уже разорившихся заведений, компания настаивала, чтобы они открывали свои рестораны в неблагополучных районах городов с высоким уровнем преступности, тогда как белые могли работать в более престижных и спокойных частях города. В результате темнокожим нужно было увеличивать расходы, связанные с обеспечением безопасности, а доходы были низкими из-за общей нестабильной обстановки в тех местах, где они вели бизнес.

Также истцы заявляют, что McDonald's прибегала и к другим формам дискриминации темнокожих предпринимателей, отказывая им в финансовой поддержке и ограничивая возможности для приобретения ресторанов в благополучных частях городов.