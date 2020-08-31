Главный тренер «Нефтчи»: «Наши шансы против «Галатасарая» - 100 процентов!»

«Некоторые наши футболисты сейчас находятся в расположении сборной Азербайджана, поэтому для полноценного состава пригласили в основную команду некоторых молодых игроков, - говорит главный тренер. – Травмированных у нас нет. Готовимся к ближайшему матчу чемпионата страны против «Сумгаита». Хотелось бы провести контрольный матч, но не удалось договориться так, чтобы это соответствовало нашим планам. Поэтому ограничимся двусторонней игрой.

«Галатасарай»? Сейчас все наше внимание сосредоточено на матче с «Сумгаитом». Какого-то волнения из-за того, что нам предстоит играть со стамбульским клубом не ощущаем. «Галатасарай» - команда нашей братской страны, один из сильнейших клубов Турции. Нет особой необходимости говорить об индивидуальном мастерстве и опыте футболистов «Галатасарая». Этих игроков, как и сам клуб, знает весь мир.

Да, Турция – наша братская страна, это наши родные, но мы выйдем на поле, чтобы победить! Как я оцениваю наши шансы? На 100 процентов! Не думаю, что в матче с «Сумгаитом» будем кого-то из футболистов беречь перед игрой с «Галатасараем». У нас и игроков-то не так много. Могут быть один-два изменения. Не больше.

Когда мы осуществим обещанный трансфер? Думаю, что до матча с «Галатасараем» трансферная сделка уже будет оформлена. Президент «Нефтчи» сказал, что турецкие клубы интересуются двумя футболистами нашей команды? Я бы не хотел говорить на эту тему».