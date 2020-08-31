На улицы Баку запустят экспресс-такси

В Баку будет создана служба экспресс-такси. Данный вопрос отражен в новой концепции, которая обсуждается по инициативе Бакинского транспортного агентства, сказал заведующий юридическим отделом БТА Хикмет Бабаев.

По его словам, "такси будут работать непосредственно по маршруту. После начала их работы будет прекращена работа такси, работающих неорганизованно по системе "1 манат". Экспресс-такси будут работать в сбалансированной для пассажиров форме".

Бабаев добавил, что в настоящее время поодиночке работают такси за "1 манат", которые, набирая пассажиров, занимаются перевозкой от одного пункта до другого: "Работу таких такси никто не регулирует, они заезжают и паркуются на автобусных остановках, создавая заторы на дорогах, что вызывает недовольство и тревогу водителей и пассажиров".