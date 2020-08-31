На основе поступившей оперативной информации, на таможенном посту «Астара» был остановлен грузовик марки Traktor (госномера 27A455/56-10), за рулем которого находился гражданин Ирана Аразигожог Абдолраззаг Морадголи.

Сотрудники таможни провели очередную успешную операцию, в ходе которой предотвратили контрабанду свыше 305 кг героина, сообщили haqqin.az в пресс-службе Госкомтаможни.

В документах было указано, что данное транспортное средство направляется из Ирана в Казахстан транзитом через Азербайджан и везет сельскохозяйственное оборудование.

Однако при проверке грузовика, на груз отреагировала специально обученная собака. Грузы были подвергнуты проверке посредством стационарного рентгена. Выяснилось, что в грузе были спрятаны 598 свертков с героином, общим весом в 305 кг 289 грамм.

По факту ведется расследование.

Стоит отметить, что общая стоимость изъятой партии героина на черном рынке Европы превышает 22 миллиона евро.