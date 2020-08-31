В Армении мошенники обманули 50 граждан Ирана

Полиция Армении разоблачила местную преступную группу, которая действовала в своей стране и Иране. Как сообщает пресс-служба МВД страны, члены преступной группы под предлогом последующей доставки в европейские государства вывезли 50 граждан Ирана в Армению, передает «Спутник-Армения».

Вербовкой и перевозкой людей в Армению занимались двое граждан Ирана. А уже в Армении их встречали другие члены группы – местные граждане.

Чтобы войти в доверие к людям, мошенники представлялись сотрудниками правоохранительных органов и дипломатами. Они потребовали и получили от граждан Ирана, по предварительным данным, около 300 тысяч долларов за их переправку в конкретные страны.

Затем часть граждан Ирана перевезли в Турцию и Грузию. Им пообещали организовать переезд в Европу через диппредставительства, расположенные в Турции и Грузии.

Не выполнив своего обещания, они вновь привезли граждан в Армению, забрали у них паспорта, затягивая оформление переезда под разными предлогами.

В результате мер, принятых полицией, были установлены личности нескольких граждан Ирана. Их пригласили в отделение полиции, где они написали заявления. Затем полицейские выявили и задержали членов преступной группы. Помимо этого, обнаружена часть паспортов граждан Ирана.

По факту возбуждено уголовное дело. Ведется предварительное следствие.