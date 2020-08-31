Пассажиры пренебрегли масками в самолете и массово заразились коронавирусом

Пассажиры самолета, летевшего из Греции в Великобританию, пренебрегли мерами безопасности во время полета и массово заразились коронавирусом. Об этом сообщает Metro со ссылкой на слова очевидца.

Так, по заверениям Стефани Уитфилд (Stephanie Whitfield), которая была на том же рейсе авиакомпании Tui, большинство путешественников игнорировали масочный режим, а также вставали со своих кресел, ходили по салону и общались с попутчиками.

«Многие люди стягивали маски под нос или даже под подбородок. Они снимали их, чтобы поговорить с друзьями и ходили взад и вперед по проходу», — уточнила она.

Кроме того, женщина заметила, что никто из членов экипажа не реагировал на нарушения. «Рядом со мной сидел парень без маски, и когда стюардесса подошла и начала разговаривать с ним, она не сделала никакого замечания. В самолете было полно эгоистичных ковидиотов и неумелых бортпроводников, которым все равно», - заявила Уитфилд.

Отмечается, что на борту самолета находилось более двухсот пассажиров, и у 16 из них подтвердилось заражение коронавирусом после перелета. В связи со вспышкой всем путешественникам рекомендовали самоизолироваться на две недели.