Главная экономика Европы пошла на поправку

Усилия властей Германии по борьбе с последствиями коронавируса начали приносить плоды: потери главной экономики Европы из-за эпидемии будут ниже, чем предполагалось.

Как сообщает Bloomberg, страна идет на поправку, в этом году производство сократится на 5,8 процента, хотя в апреле — в разгар пандемии — речь шла о падении на 6,3 процента. Однако, несмотря на улучшение прогнозов, сокращение экономики остается одним из самых серьезных со времен Второй мировой войны.

Возвращение показателей к докризисным ждут не ранее 2022 года, но в целом страна смогла смягчить последствия коронакризиса.

«Мы ожидаем неожиданно быстрого V-образного восстановления, и худшее уже позади», — констатировал министр экономики Петер Альтмайер.

По его словам, страна сможет избежать повторного локдауна.

Экономика стран Евросоюза во втором квартале 2020 года пережила рекордное падение, сократившись на 14,4 процента в годовом выражении. Это самое сильное снижение в истории ведения статистики (с 1995 года). Лидером падения стала Испания с обвалом ВВП на 18,5 процента.