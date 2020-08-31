Выдававший поддельные справки чиновник предстанет перед судом

Органы прокуратуры продолжают принимать комплексные и последовательные меры для предотвращения случаев нарушения различными путями особого карантинного режима, введенного в Азербайджане в целях пресечения распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщили haqqin.az в Масаллинской районной прокуратуре, во время расследования, проведенного на основании поступившей информации, выяснилось, что представитель главы ИВ Массалинского района по сельскому административному территориальному округу Гарибляр Эльвин Агаев выдавал разным лицам поддельные справки для свободного передвижения вразрез правилам особого режима карантина и вносил в эти справки ложные данные. В связи с фактом в районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по статье 313 УК Азербайджана (служебный подлог).

Эльвину Агаеву 18 августа было предъявлено обвинение по статье 313 УК Азербайджана и решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Предварительное следствие по делу было завершено 28 августа 2020 года и для дальнейшего рассмотрения было направлено в Масаллинский районный суд.