Нефть уверенно дорожает: Brent – выше $46

Цены на нефть эталонных марок увеличили прирост в ходе торгов во вторник.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $46,11 за баррель, что на $0,83 (1,83%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,71 (1,67%) - до $43,32 за баррель.

В августе Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 5,8%, причем Brent завершила ростом пятый месяц подряд, WTI - четвертый.