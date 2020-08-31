Владимир Решетов, автор haqqin.az 20:39

Накануне haqqin.az приурочил к 40-летию создания польского антитоталитарного движения «Солидарность» публикацию о роли этой мощнейшей протестной организации в судьбе Польши и всей Европы ХХ века. Однако вскоре стали известны сенсационные факты становления «Солидарности», десятилетиями отрицавшиеся американским правительством. Автор первой книги, посвященной секретной спецоперации в Польше ЦРУ, Сет Дж. Джонс открыл тайны миссии под названием QRHELPFUL, начало которой положил президент Рональд Рейган, подписав соответствующий документ в 1982 году. Отметим, Сет Дж.Джонс — политолог, эксперт по вопросам терроризма Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне автор многих книг по вопросам безопасности.

Именно Центральное разведывательное управление США, утверждает Джонс, было той невидимой рукой, которая годами помогала «Солидарности». В интервью польскому изданию Onet.pl, он рассказал, что после завершения книг о войне в Афганистане и борьбе с терроризмом, он обратился к истории «Солидарности» и как минимум в трех источниках нашел упоминания о поддержке американской разведкой этой польской, изначально профсоюзной, организации. Все публикации, отмечает Джонс, сделаны отставными офицерами ЦРУ, тем не менее каждая из них была проверена и подтверждена самим американским разведывательным управлением. То есть источники оказались достоверными. Объем информации, тем не менее, был минимальным, и помощь американских спецслужб «Солидарности» все еще оставалась темой, которая во всем мире считалась не более чем слухами. Более полную картину Сет Дж. Джонс получил, ознакомившись с документами в архиве ЦРУ в штате Мэриленд. Кроме того, говорит автор сенсационной книги, он провел ряд бесед с бывшими чиновниками, людьми из Белого дома и другими деятелями, непосредственно участвовавшими в интересовавших его событиях. Так появилась книга об этой необычной операции, которой автор дал название «Скрытая операция».

Джонс рассказывает: «Президент Рональд Рейган поставил свою подпись под документом в конце 1982 года. Операция была зашифрована кодовым названием QRHELPFUL. Смысл ее заключался в том, что ЦРУ станет абсолютно невидимой рукой, подбрасывающей «Солидарности» необходимые материалы и оборудование. Все было, естественно, запланировано таким образом, чтобы члены американского правительства могли в любую минуту без всяческих опасений публично заявить, что спецслужбы не проводят никаких такого типа действий. Была использована широкая сеть посредников. Прежде чем что-либо попадало к «Солидарности», оно проходило через руки многих людей, совершенно вне спецслужб. Дорога была длинной и извилистой. Похожим образом ЦРУ действовало в 80-х годах в Афганистане, когда в сотрудничестве с пакистанской разведкой моджахедам доставлялись деньги и оружие. В случае же с «Солидарностью» все обставлялось следующим образом: офицеры резидентур ЦРУ в Западной Европе, скажем, в Париже, входили в контакт с людьми, которые уже раньше активно работали на польскую оппозицию.

В те времена польская эмиграция очень помогала «Солидарности». Помощь вообще шла из самых разных концов Европы - Великобритании, Западной Германии, Швеции, Италии и из той же самой Франции. Приобретала она разные формы: от публикации томиков поэзии, доставки множительных аппаратов и до прямого обеспечения финансами. Польскими эмигрантами напрямую оказывалась дополнительная помощь, источником которой было ЦРУ. По моим данным, таких персон было около тридцати», - сказал Джонс. На вопрос корреспондента, каковы были размеры помощи польскому независимому профсоюзу, автор «Скрытой операции» говорит: «Могу сказать, что полные расходы на операцию достигали 20 миллионов долларов, причем в нынешних ценах это было бы почти в два раза больше. Например, в самом начале 1983 года вице-директор ЦРУ, запрашивая о денежном транше на операцию QRHELPFUL, просил 600 тысяч долларов на покупку устройств связи, для помощи семьям интернированных членов профсоюза - 100 тысяч, еще 400 тысяч на пропагандистские мероприятия и полмиллиона для членов «Солидарности», находящихся в эмиграции. В итоге в 1983 году помощь польскому профсоюзу составила 1,5 миллиона тогдашних долларов, почти столько, сколько соответствовало плану. В книге есть ссылки, которые подводят читателя к достоверным источникам информации в архивах американской разведки и в библиотеке Рональда Рейгана в Сими-Вэлли в Калифорнии. Кроме того, хотел бы отметить, что книжку акцептировало само ЦРУ», - подчеркивает автор. На закономерный вопрос, как материалы антикоммунистического толка попадали в Польшу, Джонс делится перипетиями своего расследования. «Например, один из сотрудничавших с ЦРУ поляков, живущих на Западе, имел контакты с западногерманским бизнесменом. Этот немец высылал в Польшу искусственные волокна и разрешал подбрасывать разные вещи в свои транспортные средства, которые без проблем проходили потом через границу. В другом случае использовался турок, который шил меховые изделия под Варшавой. Мужчина покупал в Италии овечьи шкуры, путь которых в Польшу пролегал через ФРГ. В Германии в транспорт вкладывались пропагандистские материалы, которые потом попадали в окрестности Варшавы. Часто использовались грузовики, перемещавшиеся под маркой TIR, так как они запечатывались таможенниками в одном государстве, а открывались уже в другом, необязательно на границе. Материалы для «Солидарности» вынимались прямо на территории Польши, еще прежде чем грузовик достигал таможенного пункта в глубине страны. Также такой груз вкладывался в различные емкости с продовольствием — от обычных консервов до бутылок с шоколадным сиропом Hershey’s. В Польшу въезжал автомобиль-рефрижератор, в котором был такой большой тайник, что в нем можно было разместить даже 10 офсетных машин для печати!». Возникает логичный вопрос, как можно было быть уверенным, что груз ЦРУ дойдет точно до адресата при такой длинной и сложной дороге?

Автор соглашается: «Контроль такой перевозки был невозможен на всей дистанции, это очевидно. Все базировалось в полном смысле на доверии. Хотя в игру могло вступить требование предоставления счетов. Но, как и принято в разведке, старались сделать, чтобы адресат получил посылку. Ведь прохождение груза через множество рук было основой операции, а не ее проблемой». Главной задачей ЦРУ было вывести посылку из поля зрения. Если водителя грузовика задерживали на польской границе и, например, в кузове находили банки с тушью, то он не мог выдать никакой информации, потому что ничего не знал о связах с ЦРУ. Водитель мог лишь что-то предполагать». Интересно, знали ли сами члены «Солидарности» об участии ЦРУ в организации антиправительственного движения? На это Сет Дж. Джонс отвечает: «Работая над исследовательскими материалами, я много времени провел в Гданьске, где провел беседы со многими активистами. Все в один голос утверждают – об источниках поступающей помощи никто не спрашивал. В январе 1981 года, вскоре после введения военного положения в Польше, в день католического праздника Звезды, президент Рональд Рейган перед телекамерами сказал своим землякам, чтобы они выставили в своих окнах горящие свечи. Американцы заботились о пропаганде моральной поддержки». Спецоперация по поддержке «Солидарности» с помощью «невидимой руки» ЦРУ порождает противоречивые оценки. «Честно говоря, меня удивляет, что книга до сих пор не вызвала бурю в Польше. Помощь иностранной спецслужбы местная оппозиции – противоречивая и неоднозначная информация», - считает автор сенсации. Некоторым его собеседникам из «Солидарности», однако, были известны источники финансирования. Автор даже указывает, что часть экспозиции Европейского центра «Солидарности в Гданьске посвящена именно этому. Там не скрывают, что средства поступали не только из США, но даже из Японии. Поляков тогда поддерживали самые разные общественные организации, зарубежные профсоюзы и др.