В Турции 47 жертв, 1572 новых случая коронавируса
За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались еще 47 человек, общее число жертв заболевания достигло 6 417. Об этом сообщил на своей странице в Twitter министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.
Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/CvwUHE6pae— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 1, 2020
По его словам, общее количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом возросло до 271 775, за прошедшие 24 часа 1 572 теста на наличие вируса дали положительный результат.
Министр отметил, что за прошедшие сутки от коронавируса выздоровели 1 003 человека, общее число выздоровевших достигло 245 929 человек.